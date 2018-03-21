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Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили с 1 апреля
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Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили с 1 апреля 

Аргументы и Факты 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Российское правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля текущего года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте garant.ru.
Утильстбор на новые автомобили объемом с двигателями до 1 литра вырастет на 16% — до 33 тысяч рублей из расчета с коэффициентом 1,42.
На авто с объемом двигателя от 1 до 2 литров сбор вырастет на 90% — до 84 тысяч рублей (коэффициент — от 2,21 до 4,2).
Для машин с двигателями свыше 2 литров и до 3литров он увеличится тоже на 90% — до 126 тысяч рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).
Утилизационный сбор платят производители и импортеры автомобилей. Он был введен в 2012 году со вступлением РФ в ВТО и снижением ввозных пошлин на машины.
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