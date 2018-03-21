Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили с 1 апреля

Российское правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля текущего года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте garant.ru.

Утильстбор на новые автомобили объемом с двигателями до 1 литра вырастет на 16% — до 33 тысяч рублей из расчета с коэффициентом 1,42.

На авто с объемом двигателя от 1 до 2 литров сбор вырастет на 90% — до 84 тысяч рублей (коэффициент — от 2,21 до 4,2).

Для машин с двигателями свыше 2 литров и до 3литров он увеличится тоже на 90% — до 126 тысяч рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).