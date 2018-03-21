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Koenigsegg построил гиперкар Agera с мегаваттным мотором
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Koenigsegg построил гиперкар Agera с мегаваттным мотором 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Пользователь Instagram с ником neildmr рассказал об особом гиперкаре Koenigsegg Agera RS, который шведская фирма построила специально для него. Автомобиль называется Agera RSN и оснащается мегаваттной силовой установкой от модели One:1.
На фотографиях видно, что кузовные панели, аэродинамическое оперение и колесные диски гиперкара выполнены из углеродного волокна. Используемые стилистические решения включают в себя «видимый углепластик», окраску основной части машины в синий цвет и белые акценты.
Koenigsegg Agera RSN оснащен пятилитровым твин-турбо двигателем V8 с карбоновым впуском и выпускным трактом из инконеля с керамическим покрытие, позаимствованным у One:1. Отдача агрегата составляет 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями.
Модель Koenigsegg One:1, оснащенная таким же мотором, способна разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды, до 400 — за 20 секунд. Максимальная скорость гиперкара составляет 430 километров в час. Динамические характеристики Agera RSN не приводятся.
Базовым для Agrera RS является твин-турбо мотор объемом пять литров, отдача которого составляет 1160 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. Мегаваттная силовая установка доступна под заказ.
В ноябре 2017 года купе Agera RS установило новый рекорд скорости. На шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада гиперкар разогнался сначала до 437, а потом — до 457 километров в час. Средний результат — 447 километров в час — был зафиксирован как новый рекорд для дорожных серийных машин.
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