Золотой утиль: сборы вырастут с апреля

Правительство с 1 апреля повысило ставки утилизационного сбора на автомобили. Ранее в Минпромторге отмечали, что средневзвешанный размер индексации ставок составит 15%, однако в наиболее популярном сегменте новых легковушек он вырос сразу вдвое, до 84 тысяч рублей. Как и раньше, сильнее всего новые меры ударят по компаниям-импортерам, которым не положены государственные субсидии.

В среду опубликовано правительственное постановление «Об утилизационном сборе в отношении колёсных транспортных средств» от 19 марта 2018 года №300. В нем прописаны новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства, которые вступают в силу с 1 апреля этого года.

Напомним, что базовая ставка сбора для легковых машин составляет 20 тысяч рублей, а за грузовую машину или автобус — 150 тысяч рублей.

В зависимости от мощности и класса автомобиля при расчете суммы сбора используются повышающие коэффициенты. Целью повышения ставок, как отметили в правительстве, является «создание условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов».

Со следующего месяца коэффициент сбора для новых легковых машин с моторами объем до 1 л увеличится с 1,42 до 1,65, для машин старше трех лет — с 5,3 до 6,15.

В самом массовом сегменте легковушек с двигателем от 1 до 2 литров коэффициент для новых моделей вырастет сразу вдвое, с 2,21 до 4,2,. То есть за новую машину этой категории производителям придется отдать государству уже не 44 200 руб., а 84 000 руб., почти вдвое больше.

Для поддержанных машин коэффициент вырастет — с 8,26 до 15,69.

Ранее в правительстве заверяли, что средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%. Скорее всего расчеты правительства велись с учетом того, что в ряде сегментов ставка вообще не изменилась.

Повышение ставок, как и раньше, больше всего ударит по компаниям-импортерам, хотя их доля на отечественном рынке с каждым годом сокращается.

Автокомпаниям, в том числе западным, производящим автомобили на территории России, предоставляется существенная господдержка. Её запланированный объем в 2018-2020 годах более 125 млрд рублей ежегодно, включая программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований.

Слухи о повышении ставок сбора появились еще в конце прошлого года. Тогда ситуацию пришлось комментировать Минпромторгу, где заявляли, что рост ставок не спровоцирует рост цен на автомобили, ссылаясь как раз на существенные объемы господдержки автокомпаний.

«Вообще не надо было этого сейчас делать, нельзя всё время думать о том, как наполнить бюджет. Из-за неграмотных действий правительства может загнуться наметившийся подъем», — отметил он. Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что российский авторынок только начал восстанавливаться и находится в слабом состоянии. В связи с этим действия правительства он охарактеризовал как странные.

«Эти сборы — замаскированный налог. Потому что нет никакой целевой программы утилизации автомобилей. Все эти деньги идут в бюджет, где растворяются в общей массе. Они никогда не идут на утилизацию. И для рынка это вредительство», — подчеркнул эксперт. Комментируя заявленные цели индексации, Моржаретто заявил, что они не имеют ничего общего с реальностью.

«Сомнительной является оправданность таких мер для поддержки внутреннего производителя. Тем более, что на мощные автомобили совсем недавно существенно подняли акцизы», — добавил он. По его словам, доля импорта составляет сейчас примерно 17%, а теперь ещё больше сократиться.