Появились рендеры будущего внедорожника Maybach

Ранее стало известно, что Mercedes намерен выпустить роскошную версию внедорожника GLS с шильдиком Maybach . Концептуальный прототип под названием Vision Mercedes-Maybach 9 представят на автосалоне в Пекине в апреле, а уже в ноябре в Лос-Анджелесе пройдет премьера серийной версии.

Фотографий автомобиля пока нет, зато издание Carscoops опубликовало собственные рендеры. По мнению автора изображений, от обычного GLS новинка будет внешне отличаться решеткой радиатора с вертикальными полосами в стиле Mercedes-Maybach S-Class и дисками оригинального дизайна.

По предварительной информации, роскошный GLS предложат с моторами V8 и V12 от Mercedes-AMG. Производство внедорожников наладят на заводе компании в Алабаме, США.