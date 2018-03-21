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Появились рендеры будущего внедорожника Maybach
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Появились рендеры будущего внедорожника Maybach 

Авторамблер 56 минут назад
Фото: Авторамблер
Ранее стало известно, что Mercedes намерен выпустить роскошную версию внедорожника GLS с шильдиком Maybach. Концептуальный прототип под названием Vision Mercedes-Maybach 9 представят на автосалоне в Пекине в апреле, а уже в ноябре в Лос-Анджелесе пройдет премьера серийной версии.
Фотографий автомобиля пока нет, зато издание Carscoops опубликовало собственные рендеры. По мнению автора изображений, от обычного GLS новинка будет внешне отличаться решеткой радиатора с вертикальными полосами в стиле Mercedes-Maybach S-Class и дисками оригинального дизайна.
По предварительной информации, роскошный GLS предложат с моторами V8 и V12 от Mercedes-AMG. Производство внедорожников наладят на заводе компании в Алабаме, США.
Предполагается, что Mercedes-Maybach GLS должен составить конкуренцию моделям Bentley Bentayga, а также будущему Rolls-Royce Cullinan.
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