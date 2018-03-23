Появились шпионские фото бэби-Gelandewagen без камуфляжа

Вопреки ожиданиям, внедорожник больше похож на модель GLS, чем на «младшего брата» G-Class, как сообщалось ранее. Прототип получил широкие колесные арки, массивную решетку радиатора и плавные линии кузова вместо обещанных угловатых черт Gelandewagen.

В модельном ряду бренда GLB замет место между GLA и GLC. В основу внедорожника ляжет переднеприводная платформа MFA, на которой базируется A-Class. Предполагается, что автомобиль не будет уступать по динамике GLA, а в линейку двигателей войдут как бензиновые, так и дизельные агрегаты.

Ожидается, что премьера серийной версии состоится в сентябре 2019 года.