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Появились шпионские фото бэби-Gelandewagen без камуфляжа
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Появились шпионские фото бэби-Gelandewagen без камуфляжа 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Вопреки ожиданиям, внедорожник больше похож на модель GLS, чем на «младшего брата» G-Class, как сообщалось ранее. Прототип получил широкие колесные арки, массивную решетку радиатора и плавные линии кузова вместо обещанных угловатых черт Gelandewagen.
В модельном ряду бренда GLB замет место между GLA и GLC. В основу внедорожника ляжет переднеприводная платформа MFA, на которой базируется A-Class. Предполагается, что автомобиль не будет уступать по динамике GLA, а в линейку двигателей войдут как бензиновые, так и дизельные агрегаты.
Ожидается, что премьера серийной версии состоится в сентябре 2019 года.
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