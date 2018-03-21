BMW X8. Быть или не быть?

Мы еще ни разу не видели серийного BMW X7, а баварский производитель уже рассматривает вопрос следующего флагмана своей линейки SAV (Sport Activity Vehicle, так их зовут в BMW). Слухи о возможности появления BMW X8 начали распространяться в ноябре 2017 года, сегодня же в Сети всплыли новые подробности о самом дорогом BMW за всю историю.

Близкие к мюнхенской штаб-квартире источники заявили, что окончательное решение судьбы X8 будет принято в текущем 2018 году. Но даже если «зеленый свет» будет дан, такая модель не появится на горизонте еще несколько лет. Пока же маркетологи производителя изучают достаточно ли высок потенциальный спрос на супер-роскошный внедорожник под маркой со стилизованным пропеллером на логотипе.

В случае положительной оценки проекта, BMW X8 не будет лишь купе-версией X7, как можно заключить из индекса модели — у руководства компании совсем другие планы на автомобиль. Никакой ниспадающей по-спортивному линии крыши в стиле X6 тут не будет, дабы не пострадало свободное пространство над головой пассажиров задних сидений. Источник говорит об уровне комфорта и роскоши 7-й серии, хотя, по идее, планка должна быть поставлена повыше.

На данный момент BMW успела официально объявить о разработке «королевской» версии X7 с двумя раздельными «тронами» во втором ряду сидений, но кто знает, возможно, на рынке хватит места обеим люксовым моделям. К примеру, Land Rover не устает двигать свой Range Rover все выше и выше по шкале цены, постоянно говоря, что потенциал еще далеко не исчерпан. Другое дело, что у BMW в этом классе есть Rolls-Royce и вскоре появится внедорожник Cullinan.

Пока что в проекте BMW X8 больше вопросов, но если мы лишь наблюдатели, то сотрудникам и руководству компании придется-таки дать ответ на каждый из них, прежде чем двигаться дальше. (На иллюстрациях изображен концепт BMW X7 iPerformance)