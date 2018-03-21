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Mercedes обновил и «прокачал» купе и кабриолеты C-Class
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Mercedes обновил и «прокачал» купе и кабриолеты C-Class 

Автовести 5 часов назад
Фото: Автовести
Внешние изменения рестайлинговых купе и кабриолетов C-Class повторяют те же у седана и универсала. Это новые бамперы и колесные диски, другие решетки радиатора и измененная светотехника, которая по степени «продвинутости» перешла на новый уровень. Так, головные фары теперь адаптивные светодиодные, на 84 световых элементах и с функцией автоматического переключения дальнего света.
В салоне появились новый руль с сенсорными клавишами, другая отделка интерьера, «переученный» тачпад между передними креслами, беспроводная зарядка для смартфона и доработанный проекционый дисплей. Но главное, что в списке опций появилась цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920х720 пикселей, как у S-Class.
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Перенастроена система голосового управления вспомогательными функциями — теперь, например, голосом можно включать подогрев сидений. В отделке салона используются вставки из орешника или дуба с открытыми порами, а фоновая подсветка интерьера теперь имеет 64 цвета.
Новые камеры и радары комплекса безопасности, аналогичного тому, что на E-Class, теперь позволяют C-Class «видеть» на полкилометра вперед. В списке оснащения — адаптивный «круиз», доработанная система аварийного автоторможения, распознавание пешеходов и велосипедистов, автомат парковки и контроля машины со стороны через смартфон. Также есть ассистент удержания машины в полосе.
В Европе базовые бензиновые модификации С 200 с задним или полным приводом получили 1,5-литровый турбомотор (184 л.с. и 280 Нм), которому на старте помогает электродвигатель отдачей в 14 л.с. и 160 Нм. Купе с таким движком едет до 100 км/час за 7,9 сек.
Для США зарезервирован вариант C300, чей 2-литровый турбодвигатель развивает 255 л.с. и 370 Нм, разгон до 100 км/час занимает порядка 6 сек.
Для экономов — дизельная версия С 220 d оснащена 2-литровым агрегатом в 194 л.с. (+24 л.с. к предшественнику) и 400 Нм в паре с 9-ступенчатым автоматом. Купе с таким мотором едет до 100 км/час за 7 сек.
На вершине модельного ряда — «заряженная» версия Mercedes-AMG C 43 4Matic с форсированным 23 «лошади» (до 390 л.с. и 520 Нм) 3-литровым бензиновым турбомотором V6. Купе с ним тратит на разгон до 100 км/час 4,7 сек.
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