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Mercedes обновил и «прокачал» купе и кабриолеты C-Class
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Mercedes обновил и «прокачал» купе и кабриолеты C-Class 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Вслед за обновленными седаном и универсалом C-Class Mercedes-Benz рассекретил рестайлинговые «цешки» в виде купе и кабриолета. Машины стали мощнее, обзавелись новыми системами и живьем дебютируют на автосалоне в Нью-Йорке.
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