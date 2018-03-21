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Группа BMW может поднять цены на новые автомобили после увеличения утилизационного сбора
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Группа BMW может поднять цены на новые автомобили после увеличения утилизационного сбора 

Rambler News Service 5 часов назад
Группа BMW рассматривает возможность повышения цен на новые автомобили под марками BMW и Mini на российском рынке после повышения ставок утилизационных сборов, сообщил RNS официальный представитель группы.
«Мы рассматриваем различные сценарии дальнейших шагов. Наше ожидание по рынку, что цена затронутых автомобилей в среднем увеличится на 50-60 тыс. рублей, таким образом нагрузка ляжет на плечи клиентов. В прошлом, нам удавалось удержать рост цен по брендам BMW и MINI за счет внутренних ресурсов», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ставки по утилизационному сбору вырастут с 1 апреля 2018 года в среднем на 15%.
Значительный рост ставок коснется импортируемых автомобилей с мощными двигателями. Группа BMW собирает часть автомобилей для российского рынка на мощностях «Автотора» в Калининграде. Некоторые модели автопроизводитель импортирует с заводов в других странах, в том числе в Германии и США.
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