Группа BMW может поднять цены на новые автомобили после увеличения утилизационного сбора

Группа BMW рассматривает возможность повышения цен на новые автомобили под марками BMW и Mini на российском рынке после повышения ставок утилизационных сборов, сообщил RNS официальный представитель группы.

«Мы рассматриваем различные сценарии дальнейших шагов. Наше ожидание по рынку, что цена затронутых автомобилей в среднем увеличится на 50-60 тыс. рублей, таким образом нагрузка ляжет на плечи клиентов. В прошлом, нам удавалось удержать рост цен по брендам BMW и MINI за счет внутренних ресурсов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ставки по утилизационному сбору вырастут с 1 апреля 2018 года в среднем на 15%.

Значительный рост ставок коснется импортируемых автомобилей с мощными двигателями. Группа BMW собирает часть автомобилей для российского рынка на мощностях «Автотора» в Калининграде. Некоторые модели автопроизводитель импортирует с заводов в других странах, в том числе в Германии и США.