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Vauxhall Corsa GSi возвращается после долгого отсутствия
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Vauxhall Corsa GSi возвращается после долгого отсутствия 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Британская автомобильная марка Vauxhall Motors решила возродить Corsa GSi после 25-летнего «отдыха» и предложить роскошный автомобиль.
Доступный исключительно как трехдверная модель, новый Vauxhall Corsa GSi получает массивные воздухозаборники на переднем бампере, пересмотренную решетку радиатора, удлиненные боковые юбки, габаритный задний спойлер, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и хромированную выхлопную трубу, а также алюминиевые педали и кожаное спортивное рулевое колесо. В стандартную комплектацию входит информационно-развлекательная система IntelliLink от Vauxhall с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Компания еще не выпустила спецификации двигателя, просто заявив, что более подробная информация появится позднее в этом году. Напоминаем, Vauxhall сначал использовать наименование GSi в 1993 году для оригинальной Corsa. Автомобиль использовал 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил и мог разгоняться от нуля до 100 км/ч за 9,2 секунды.
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