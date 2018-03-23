Vauxhall Corsa GSi возвращается после долгого отсутствия 

Британская автомобильная марка Vauxhall Motors решила возродить Corsa GSi после 25-летнего «отдыха» и предложить роскошный автомобиль.
Доступный исключительно как трехдверная модель, новый Vauxhall Corsa GSi получает массивные воздухозаборники на переднем бампере, пересмотренную решетку радиатора, удлиненные боковые юбки, габаритный задний спойлер, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и хромированную выхлопную трубу, а также алюминиевые педали и кожаное спортивное рулевое колесо. В стандартную комплектацию входит информационно-развлекательная система IntelliLink от Vauxhall с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Компания еще не выпустила спецификации двигателя, просто заявив, что более подробная информация появится позднее в этом году. Напоминаем, Vauxhall сначал использовать наименование GSi в 1993 году для оригинальной Corsa. Автомобиль использовал 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил и мог разгоняться от нуля до 100 км/ч за 9,2 секунды.