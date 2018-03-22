Начались продажи нового Volkswagen Jetta 2018

Компания Volkswagen объявила о старте продаж на мексиканском авторынке обновленного седана Jetta. Новая «Джетта 2018» доступна для покупателей по ценам от 17 тысяч 600 долларов или 1 миллиона 20 тысяч рублей.

Мексика стала первой страной, где началась реализация новой «Джетты», поскольку сборка этой модели осуществляется на ее территории. Для мексиканских покупателей доступно три комплектации этой 4-дверки: Comfortline, R-Line, а также Highline.

Приобрести новый Volkswagen Jetta пока можно только с одним двигателем — 1,4-литровым турбированным TSI, выдающим мощность в 150 лошадиных сил. Связку ему могут осуществлять две трансмиссии на выбор — 6-ступка МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Рестайлинговая «Джетта» спроектирована на модульной платформе MQB. В базовой комплектации седан оснащен шестью подушками безопасности, светодиодной оптикой, кондиционером, 16-дюймовыми колесами и мультимедийной системой с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем.