Новый Skoda Rapid: первые изображения

В следующем году чешская компания Skoda выведет на европейский рынок популярную компактную модель Rapid нового поколения. Как сообщает авторитетный ресурс Auto Express, ссылаясь на собственные источники, автомобиль будет построен на модульной платформе MQB A0 и будет предлагаться исключительно в версии 5-дверный хэтчбек.

Напомним, что модульная платформа MQB A0 в настоящее время используется при строительстве многих моделей концерна VW Group, включая VW Polo, Seat Ibiza , VW Virtus и Seat Arona. Кроме этого, архитектура MQB A0 ляжет в основу новой Skoda Fabia и внедорожника, построенного по мотивам концепта Skoda Vision X.

Помимо этого ожидается, что компактная модель Шкода Рапид нового поколения будет доступна с «мягкой гибридной системой». Более подробная информация о чешской новинке должна появиться в течение 2018 года. По информации издания, Skoda Rapid нового поколения поступит в продажу в Европе в 2019 году.