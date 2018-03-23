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Skoda выпустит 19 новых автомобилей до 2020 года
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Skoda выпустит 19 новых автомобилей до 2020 года 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Чешская компания Skoda в рамках ежегодной пресс-конференции объявила, что запустит 19 новых автомобилей в течении следующих двух лет.
Производитель не раскрыл все модели, но подтвердил, что одной из них станет производственная версия концепции Vision X, которая недавно дебютировала на Женевском автосалоне. Она будет представлена в 2019 году, после чего спустя год Skoda продемонстрирует Vision E — электрический автомобиль, основанный на платформе MQB, которая также лежит в основе моделей Volkswagen, таких как ID Buzz и ID Crozz. К 2025 году Skoda намерена выпустить десять электрифицированных автомобилей и для этого в ближайшие пять лет инвестирует около 2 миллиардов евро (примерно 2,4 миллиарда долларов) в мобильность и новые услуги. Помимо оглашения планов на будущее, компания подчеркнула, что 2017 год был самым успешным в истории марки, поскольку за это время они реализовали 1 200 500 автомобилей и получили рекордную прибыль в размере 1,6 миллиарда евро (примерно 1,9 миллиарда долларов). Самой продаваемой моделью стала Octavia, за которой последовали кроссоверы Kodiaq и Karoq.
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