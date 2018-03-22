Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютирует в Нью-Йорке

В рамках автосалона в Нью-Йорке 2018 года корейская компания Hyundai Motor Company официально представит широкой общественности обновлённый кроссовер Hyundai Tucson . Все подробности о новинке пока держатся в секрете.

В качестве напоминания, скажем, что актуальная версия популярного корейского внедорожника появилась на рынке три года назад. В последнее время в сети неоднократно появлялись шпионские фото обновлённого кросса.

Предполагается, что автомобиль получит пересмотренное оформление передней и задней части. В частности, дизайн экстерьера будет напоминать недавно представленный внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения.

В настоящее время модель Hyundai Tucson доступна и на российском рынке. Минимальная цена автомобиля — от 1 369 000 рублей. Для внедорожника доступно два бензиновых мотора и один дизель. Это: 149-сильный 2.0 MPi, 177-сильный 1.6 T-GDi и 185-сильный 2.0 CRDi. Трансмиссия — 6МКП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.