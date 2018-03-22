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Озвучена стоимость нового кроссовера Hyundai Tucson Sport
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Озвучена стоимость нового кроссовера Hyundai Tucson Sport 

Auto.Today 22 марта 2018
Фото: Auto.Today
За последние несколько лет Hyundai Tucson получил огромную популярность, которую компания планирует увеличить, представив новый Tucson Sport.
Tucson Sport оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем, способным производить 181 лошадиную силу и 237 крутящего момента. Это относительно небольшое улучшение по сравнению со стандартной моделью, используемой 2,0-литровый четырехцлиндровый агрегат мощностью 164 лошадиных силы и крутящим моментом в 204 Нм.
Помимо нового двигателя, Tucson Sport дополнен «премиальными функциями», хромированной двойной выхлопной системой, набором уникальных 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков, а также кожаным рулевым колесом, двухзонным климат-контролем и множеством систем помощи водителю, включая предупреждение о выезде из полосы, мониторинг слепых зон и парковочного ассистента.
Стоимость новой Hyundai Tucson Sport стартует от 25 150 долларов, причем полноприводная версия оценивается в 26 550 долларов. Это значит, что модель стоит всего на 1 350 долларов дороже, нежели Tucson SEL, несмотря на более мощный двигатель и множество важных дополнений.
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