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В США выставлен на продажу шикарный раритетный Jaguar E-Type
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В США выставлен на продажу шикарный раритетный Jaguar E-Type 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Покупателям предлагается родстер Jaguar E-Type 4.2 первой серии. Этот автомобиль был доставлен на американский континент по заказу одного из жителей Калифорнии в 1967 году. Однако в 2011 году он вернулся в Великобританию на реставрацию.
Компания, которая вот уже более десяти лет занимается реставрацией редких автомобилей класса E-Type, провела обновления в Jaguar. В частности был модернизирован мотор V8 с объемом в 4,2 литра. Теперь он соответствует всем британским стандартам.
Руководитель компании E-Type UK отметил, что была проделана огромная работа и теперь автомобиль может быть доставлен покупателю. По своим обновленным параметрам он приближается к современным собратьям E-типа.
Отреставрированный автомобиль прошел весь необходимый процесс сертификации. Кроме того, будущему владельцу выдается руководство по эксплуатации.
Что же касается цены, она составит 145 тысяч фунтов. В переводе на американскую валюту это будет примерно 204 тысячи долларов.
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