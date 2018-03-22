В США выставлен на продажу шикарный раритетный Jaguar E-Type

Покупателям предлагается родстер Jaguar E-Type 4.2 первой серии. Этот автомобиль был доставлен на американский континент по заказу одного из жителей Калифорнии в 1967 году. Однако в 2011 году он вернулся в Великобританию на реставрацию.

Компания, которая вот уже более десяти лет занимается реставрацией редких автомобилей класса E-Type, провела обновления в Jaguar. В частности был модернизирован мотор V8 с объемом в 4,2 литра. Теперь он соответствует всем британским стандартам.

Руководитель компании E-Type UK отметил, что была проделана огромная работа и теперь автомобиль может быть доставлен покупателю. По своим обновленным параметрам он приближается к современным собратьям E-типа.

Отреставрированный автомобиль прошел весь необходимый процесс сертификации. Кроме того, будущему владельцу выдается руководство по эксплуатации.

Что же касается цены, она составит 145 тысяч фунтов. В переводе на американскую валюту это будет примерно 204 тысячи долларов.