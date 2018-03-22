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Россиянам предлагают спиртовое топливо
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Россиянам предлагают спиртовое топливо 

Новая Кубань 5 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Российские разработчики получили топливо из этилового спирта и продуктов нефтепереработки с низким содержанием смол и серы. Оно подходит для заправки обычных автомобилей. Такой вид топлива обеспечивает работу двигателя в экологичном режиме и значительно снижает уровень вредных выбросов.
Новое горючее успешно протестировали на машинах с обычным двигателем без модификаций.
По мнению руководителя Российской биотопливной ассоциации Алексея Аблаева, изобретения ВНИИ НП будут иметь успех только в случае отмены в России акцизов для топливного спирта.
— Сейчас государству все равно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно, — отметил Аблаев.
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