Opel анонсировал новый Corsa

Компания Opel анонсировала обновленную Corsa.

Специалистам пока не все известно о параметрах данной модели Opel Corsa . Однако большинство сведений все же доступно. Например, на автомобиле будет установлено спортивное шасси, что сделает машину более гибкой на поворотах.

Новый Opel также обладает улучшенным задним спойлером. Он предназначен для лучшего сцепления автомобиля с дорогой.

Внутри машины установлены сиденья Recaro, облегающие тела водителя и пассажиров. Кроме того, обновленный Corsa может похвастаться кожаной отделкой спортивного руля и ручки переключения передач.

Пока не понятно, какой мотор будет установлен на автомобиле. Вполне возможно, что под капотом поместят бензиновый двигатель с турбонадувом объемом 1,4 литра и мощностью 148 лошадиных сил.

При таких параметрах машина сможет «выжимать» максимальную скорость в 207 километров в час. До 100 километров Corsa может разогнаться менее, чем за 9 секунд.

Ожидается, что заряженный хэтчбек поступит в продажу уже в текущем году. Однако его цена пока остается загадкой.