Ещё
Представлен самый дорогой в мире внедорожник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представлен самый дорогой в мире внедорожник 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Автомобиль из Китая будет собран всего в девяти экземплярах.
Брутальный автомобиль Karlmann King признан самым дорогим внедорожником в мире. Об этом сообщает портал AutoExpress.
Машину создали в китайской компании IAT. Цена за базовую комплектацию внедорожника составляет два миллиона долларов, а наиболее дорогая версия стоит три миллиона восемьсот тысяч долларов.
Напоминающий автомобиль Бэтмана внедорожник оснащен 6,8-литровым мотором V10. Karlmann King весит около шести тонн и собран на базе грузовика Ford-550. Несмотря на внушительную массу, автомобиль может разгоняться до 140 километров в час.
Однако высокая цена обусловлена не только техническими характеристиками. Внутри богато украшенного салона расположен выдвижной телевизор, встроенный холодильник для шампанского, кофемашина и даже игровая приставка. Karlmann King будет производиться в ограниченном количество, создатели планируют собрать всего девять экземпляров внедорожника.
ТК «Звезда»: последние новости
Audi отзывает в России автомобили шести моделей из-за дефекта В Сети появились снимки нового кроссовера Subaru Forester Австралиец собрал точную копию Toyota Camry из 500 тыс. кубиков LEGO
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские АЗС массово воруют бензин120
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами198
Самый дорогой внедорожник в мире20
УАЗ улучшил качество сборки своих внедорожников
Кроссовер Chevrolet для РФ получит телевизор
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение