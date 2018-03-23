Представлен самый дорогой в мире внедорожник

Автомобиль из Китая будет собран всего в девяти экземплярах.

Брутальный автомобиль Karlmann King признан самым дорогим внедорожником в мире. Об этом сообщает портал AutoExpress.

Машину создали в китайской компании IAT. Цена за базовую комплектацию внедорожника составляет два миллиона долларов, а наиболее дорогая версия стоит три миллиона восемьсот тысяч долларов.

Напоминающий автомобиль Бэтмана внедорожник оснащен 6,8-литровым мотором V10. Karlmann King весит около шести тонн и собран на базе грузовика Ford-550. Несмотря на внушительную массу, автомобиль может разгоняться до 140 километров в час.

Однако высокая цена обусловлена не только техническими характеристиками. Внутри богато украшенного салона расположен выдвижной телевизор, встроенный холодильник для шампанского, кофемашина и даже игровая приставка. Karlmann King будет производиться в ограниченном количество, создатели планируют собрать всего девять экземпляров внедорожника.