Hyundai усилит Tucson

Корейский концерн Hyundai решил сделать кроссовер Tucson более спортивный и подарил ему новый 2,4-литровый двигатель. Этот мотор выдает 181 л.с., и 237 Нм., крутящего момента. Автомобиль с этим двигателем будет оснащаться шестиступенчатым автомоматом, передним или полным приводом.

2,4-литровая силовая установка обеспечит немного больше мощности, чем нынешний 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом со 177 л.с. На глобальном рынке версия получит обозначение Sport.

В комплектацию включены сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних сидений, противотуманные фары и контроль слепых зон, 19-дюймовые колеса, ассистент смены полосы движения, системой предупреждения о заднем поперечном движении, двухзонным автоматическим климат-контролем.

Hyundai утверждает, что в мире версия Tucson Sport появится уже в 2018 году. Но, во-первых, не понятно, появится ли эта версия в России. А во-вторых, обновленный Tucson появится в 2019-м и есть ли смысл со спешкой — не понятно. Дебют обновленного Tucson состоится в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке.