Ещё
Hyundai усилит Tucson
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai усилит Tucson 

Car-Mania 4 часа назад
Фото: Car-Mania
Корейский концерн Hyundai решил сделать кроссовер Tucson более спортивный и подарил ему новый 2,4-литровый двигатель. Этот мотор выдает 181 л.с., и 237 Нм., крутящего момента. Автомобиль с этим двигателем будет оснащаться шестиступенчатым автомоматом, передним или полным приводом.
2,4-литровая силовая установка обеспечит немного больше мощности, чем нынешний 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом со 177 л.с. На глобальном рынке версия получит обозначение Sport.
В комплектацию включены сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних сидений, противотуманные фары и контроль слепых зон, 19-дюймовые колеса, ассистент смены полосы движения, системой предупреждения о заднем поперечном движении, двухзонным автоматическим климат-контролем.
Hyundai утверждает, что в мире версия Tucson Sport появится уже в 2018 году. Но, во-первых, не понятно, появится ли эта версия в России. А во-вторых, обновленный Tucson появится в 2019-м и есть ли смысл со спешкой — не понятно. Дебют обновленного Tucson состоится в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке.
Car-Mania: последние новости
Новый Subaru Forester раскрыли до премьеры Все, что мы знаем про новый Toyota RAV4 Появился любительский рендер кроссовера Skoda Vision X
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа стоимость платного проезда до Петербурга168
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“36
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»8
В России предложили увеличить скоростной лимит15
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля5
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение