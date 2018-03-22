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Динамика вторичного авторынка РФ по сегментам в феврале
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Динамика вторичного авторынка РФ по сегментам в феврале 

«Автостат Инфо» 4 часа назад
Исследование «Автостат Инфо» показало, что в феврале 2018 года в России было продано 359 234 легковых машины с пробегом, что на 0,5% меньше, чем было реализовано годом ранее — 360 916 ед.
За отчетный период аналитики зафиксировали прирост продаж б/у авто в половине сегментов авторынка РФ. Так, в сегменте авто класса B+ продажи выросли на 8,7%, а в сегменте B годовой прирост составил 3,7%. За тот же период объем продаж SUV с пробегом увеличился на 1,85%, а прирост в сегменте подержанных минивэнов составил 1,3%. Наибольший «минус» в продажах эксперты зафиксировали в сегменте бизнес-класса. Перепродажи таких машин сократились в феврале на 7,7%. На 6,6% уменьшился объем реализации автомобилей D-класса, а подержанные малолитражки «просели» в продажах на 4%, а наименьший спад показал C-сегмент, который сократился в феврале только на 2,4%.
Анализ рынка автомобилей с пробегом показал, что в количественном выражении лидирует C-сегмент, где в феврале 2018 года было продано 109 632 б/у легковушек (годом ранее — 112 328 ед.). В сегменте SUV за тот же период покупатели приобрели 80 346 авто с пробегом, что немногим больше прошлогоднего результата продаж (78 888 ед.). На третьем месте по количеству перепроданных авто в феврале находится сегмент B: 75 074 ед. авто, а годом ранее —72 382 ед. Продажи б/у машин D-сегмента составили в феврале 30 601 ед., в феврале прошлого года было продано 32 767 таких автомобилей. Объем реализации подержанных машин Е-сегмента за тот же период сократился в годовом сравнении с 22 609 до 20 871 ед., а продажи автомобилей класса B+ возросли соответственно с 16 201 до 17 614 ед. До 14 868 ед. авто выросли перепродажи в сегменте минивэнов. Кроме того, было продано 5594 малолитражки с пробегом, а годом ранее — 5822 таких авто.
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