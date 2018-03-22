Доля минивэнов в объеме авторынка РФ достигла 3 процентов 

Результаты продаж новых легковых автомобилей в феврале 2018 года показывают, что на долю минивэнов приходится 2,9% от всего объема реализации. Согласно данным «Автостат Инфо», в прошлом месяце российские авторитейлеры продали 2786 машин класса минивэнов, а годом ранее — 1728 таких авто. Рост продаж составил 61,2%.
Первое место в сегменте удерживает LADA Largus, на которую приходится основной объем реализации. В феврале покупатели приобрели 2700 «Ларгусов», что на 69,3% больше продаж прошлого года. Они также купили 18 минивэнов BMW 2-Серии Active Tourer и 18 авто модели Toyota Alphard (-48,6%). В ТОП-5 сегмента в феврале вошли также Peugeot 5008 (14 авто) и Citroen C3 Picasso (13 ед.).
Оборот с продаж новых минивэнов в России составил в феврале, согласно данным «Автостат Инфо», 1,9 млрд рублей. Выручка в этом сегменте по итогам января-февраля этого года, когда было продано 5209 таких машин (+53,8%), достигла отметки 3,5 млрд рублей.