На рынок вышел новый «внедорожник» Changhe Q7 

Компания Changhe, которая является дочерним предприятием автохолдинга BAIC, опубликовала стоимость и комплектации нового большого «вседорожника» Q7.
Новый автомобиль уже можно заказать в китайских дилерских центрах в девяти комплектациях. Минимальная стоимость автомобиля начинается от 87 900 юаней (801 тыс. рублей), а топовая версия стоить в 148 900 юаней (1,3 млн рублей).
Новая модель будет выпускаться в 5— и 7-местном кузове. Габариты нового «внедорожника» следующий: 4655 х 1855 х 1720 мм, размер колесной базы составляет 2670 мм.
Экстерьер нового Changhe Q7 выполнен в стилистике внедорожников Range Rover. В моторном отсеке кросса располагается 1,5-литровый турбодвижок 4A91T, который вырабатывает 150 л.с. от Mitsubishi. В тандеме с ним работает механическая трансмиссия на 6 скоростей или вариатор CVT. Система привода только на переднюю ось.