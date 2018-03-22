На рынок вышел новый «внедорожник» Changhe Q7

Компания Changhe, которая является дочерним предприятием автохолдинга BAIC, опубликовала стоимость и комплектации нового большого «вседорожника» Q7.

Новый автомобиль уже можно заказать в китайских дилерских центрах в девяти комплектациях. Минимальная стоимость автомобиля начинается от 87 900 юаней (801 тыс. рублей), а топовая версия стоить в 148 900 юаней (1,3 млн рублей).

Новая модель будет выпускаться в 5— и 7-местном кузове. Габариты нового «внедорожника» следующий: 4655 х 1855 х 1720 мм, размер колесной базы составляет 2670 мм.