За кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante просят 1,5 миллиона долларов

На сайте компании AP Corse появилось объявление о продаже уникального кабриолета Aston Martin Vanquish Zagato Volante. За эксклюзивный открытый автомобиль просят не менее 1 208 790 евро, что эквивалентно 1 486 500 долларов или же 85 304 000 рублей.

Напомним, кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante — это уникальный автомобиль, тираж которого составил всего 99 экземпляров. По мнению экспертов, машина является одной из самых желанных и дорогих на рынке подержанных суперкаров.

Как сообщается в описании к автомобилю, на одометре кабриолета Aston Martin Vanquish Zagato Volante всего десять километров. То есть, перед нами практически совершенно новый автомобиль. Наши зарубежные коллеги отмечают, что за аналогичную сумму можно приобрести хороший Porsche 918 Spyder или Ferrari F40

В моторном отсеке кабриолета Aston Martin Vanquish Zagato Volante расположен модернизированный 5,9-литровый двигатель V12, который генерирует 600 лошадиных сил. Спринт с нуля до первой сотни машина делает за 3,7 секунды. Максимальная скорость достигает 300 км/ч.