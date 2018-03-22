Ещё
За кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante просят 1,5 миллиона долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё

За кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante просят 1,5 миллиона долларов 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
На сайте компании AP Corse появилось объявление о продаже уникального кабриолета Aston Martin Vanquish Zagato Volante. За эксклюзивный открытый автомобиль просят не менее 1 208 790 евро, что эквивалентно 1 486 500 долларов или же 85 304 000 рублей.
Напомним, кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante — это уникальный автомобиль, тираж которого составил всего 99 экземпляров. По мнению экспертов, машина является одной из самых желанных и дорогих на рынке подержанных суперкаров.
Как сообщается в описании к автомобилю, на одометре кабриолета Aston Martin Vanquish Zagato Volante всего десять километров. То есть, перед нами практически совершенно новый автомобиль. Наши зарубежные коллеги отмечают, что за аналогичную сумму можно приобрести хороший Porsche 918 Spyder или Ferrari F40.
В моторном отсеке кабриолета Aston Martin Vanquish Zagato Volante расположен модернизированный 5,9-литровый двигатель V12, который генерирует 600 лошадиных сил. Спринт с нуля до первой сотни машина делает за 3,7 секунды. Максимальная скорость достигает 300 км/ч.
LiveCars.Ru: последние новости
Фотогалерея: Обновлённый седан Cadillac CT6 Компания Volkswagen анонсировала пятиместный Atlas Озвучены цены «спортивного» кроссовера Hyundai Tucson Sport
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа стоимость платного проезда до Петербурга166
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“35
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»8
В России предложили увеличить скоростной лимит15
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля5
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение