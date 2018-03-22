«Колесо — на выброс»: на Кирова машина провалилась колесами под асфальт

В Самаре на проспекте Кирова произошло ЧП с автомобилем «Дэу-Нексия»: машина провалилась под асфальт двумя колесами.

На этом месте перед аварией работали дорожники

— Езжу по этой дороге каждый день. Прямо передо мной проехала машина, всё было нормально. Я еду следом, резко попадаю в яму передним колесом. Заднее колесо падает до остова машины в этот проломившийся асфальт. Как следствие — боковые порезы на обоих колесах. Переднее — на выброс. Заднее, сказали в сервисе, можно залатать. Раскрошился передний бампер и сломался брызговик. Про внутренние повреждения сказать пока не могу, потому как еще не делали экспертизу, — рассказала водитель иномарки Евгения.

Заднее колесо удалось «спасти»

А переднее — придется выбросить