BMW может представить концепцию iX3 в Пекине

В этом году осталось всего несколько крупных автошоу, но председатель BMW Харальд Крюгер сказал, что появление новых концепций не заставит себя ждать.

Выступая на ежегодной пресс-конференции BMW, Крюгер сказал: «В течение года мы представим ряд чисто электрических концептуальных транспортных средств, которые будут входить в серийное производство, например, первый полностью электрический BMW iX3». Позже в презентации исполнительный директор сказал: «В 2020 году BMW запустит iX3. Подробнее об этом скоро на автосалоне в Пекине».

Подобное заявление позволяет предположить, что компания продемонстрирует концепцию iX3 на Пекинском автосалоне в следующем месяце. Несколько прототипов, обнаруженных во время тестирования, выглядели в значительной степени идентичными стандартной модели. Несмотря на сходство, в электрическом кроссовере отсутствует выхлопная система и появляется порт для зарядки. Ожидается, что производственная версия получит и других обновления, включая пересмотренную решетку радиатора.

Также Крюгер заявил, что в течение следующих 18 месяцев компания запустит восемь новых моделей. Купе 8-Series будет запушен летом, после чего к нему присоединятся еще две версии, а также «три соответствующие модели M».