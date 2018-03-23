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BMW может представить концепцию iX3 в Пекине
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BMW может представить концепцию iX3 в Пекине 

Auto.Today 23 марта 2018
Фото: Auto.Today
В этом году осталось всего несколько крупных автошоу, но председатель BMW Харальд Крюгер сказал, что появление новых концепций не заставит себя ждать.
Выступая на ежегодной пресс-конференции BMW, Крюгер сказал: «В течение года мы представим ряд чисто электрических концептуальных транспортных средств, которые будут входить в серийное производство, например, первый полностью электрический BMW iX3». Позже в презентации исполнительный директор сказал: «В 2020 году BMW запустит iX3. Подробнее об этом скоро на автосалоне в Пекине».
Подобное заявление позволяет предположить, что компания продемонстрирует концепцию iX3 на Пекинском автосалоне в следующем месяце. Несколько прототипов, обнаруженных во время тестирования, выглядели в значительной степени идентичными стандартной модели. Несмотря на сходство, в электрическом кроссовере отсутствует выхлопная система и появляется порт для зарядки. Ожидается, что производственная версия получит и других обновления, включая пересмотренную решетку радиатора.
Также Крюгер заявил, что в течение следующих 18 месяцев компания запустит восемь новых моделей. Купе 8-Series будет запушен летом, после чего к нему присоединятся еще две версии, а также «три соответствующие модели M».
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