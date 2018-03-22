Ещё
Электрический BMW iX3 увидим в Пекине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электрический BMW iX3 увидим в Пекине 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Мировой сезон автосалонов готов перешагнуть за половину, однако председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер обещает, что нас ждет еще несколько весьма оригинальных концептов.
Выступая на ежегодной пресс-конференции, посвященной результатам финансовой деятельности, Крюгер заявил: «В течение года мы представим ряд полностью электрических концепт-каров, каждый из которых будет запущен в серию. К примеру, первый классический электромобиль BMW — кроссовер iX3… он будет выпущен в 2020 году, все подробности на автошоу в Пекине».
Анонс топ-менеджера можно воспринимать в качестве намека на дебют на Auto China 2018 в апреле прототипа кроссовера BMW iX3. Фотошпионы уже выкладывали в Сеть снимки тестовых образцов новинки, но они, в основном, выглядели идентично стандартной модели популярного премиального SUV. Среди видимых отличий — отсутствие выхлопных труб и заниженный клиренс для уменьшения коэффициента сопротивления воздуха.
Концепт BMW i Vision Dynamics
Серийная версия iX3, конечно, будет выделяться еще и собственной решеткой радиатора в стиле концепта i Vision Dynamics (будущий i4).
Кроме электромобилей, Крюгер упомянул о «еще 8 новых моделях в высокомаржинальном люкс-сегменте», которые появятся в течение полутора лет. Этим летом в продажу выйдет 8 серия Coupe, к которой присоединятся кабриолет и гранд-купе вместе с тремя соответствующими М-версиями. Также нас ждет дебют флагманского BMW X7 и Rolls-Royce Cullinan.
Allroader.ru: последние новости
Новый Hyundai Santa Fe – четвертое поколение признания VW Touareg 2019 возвращается в новом видео Alfa Romeo MiTo превратится в кроссовер
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа стоимость платного проезда до Петербурга168
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“36
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»8
В России предложили увеличить скоростной лимит15
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля5
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение