Электрический BMW iX3 увидим в Пекине

Мировой сезон автосалонов готов перешагнуть за половину, однако председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер обещает, что нас ждет еще несколько весьма оригинальных концептов.

Выступая на ежегодной пресс-конференции, посвященной результатам финансовой деятельности, Крюгер заявил: «В течение года мы представим ряд полностью электрических концепт-каров, каждый из которых будет запущен в серию. К примеру, первый классический электромобиль BMW — кроссовер iX3… он будет выпущен в 2020 году, все подробности на автошоу в Пекине».

Анонс топ-менеджера можно воспринимать в качестве намека на дебют на Auto China 2018 в апреле прототипа кроссовера BMW iX3. Фотошпионы уже выкладывали в Сеть снимки тестовых образцов новинки, но они, в основном, выглядели идентично стандартной модели популярного премиального SUV. Среди видимых отличий — отсутствие выхлопных труб и заниженный клиренс для уменьшения коэффициента сопротивления воздуха.

Концепт BMW i Vision Dynamics

Серийная версия iX3, конечно, будет выделяться еще и собственной решеткой радиатора в стиле концепта i Vision Dynamics (будущий i4).