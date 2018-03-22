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Новый BMW 3-Series продолжает проходить испытания
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Новый BMW 3-Series продолжает проходить испытания 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: Auto.Today
Во время тестирования G20 BMW 3-Series, фотошпионам удалось запечатлеть сразу два прототипа, проезжающие по улицам Мюнхена. Оба автомобиля по-прежнему окутаны во внушительный слой камуфляжа.
На первый взгляд 3-Series во много напоминает нынешнюю G30 5-Series, особенно это касается более широкой решетки радиатора и светодиодных передний фар. Модель, в номерах которой присутствую цифры 3532, скорее всего оснащена пакетом M Sport, определяющимся по отличительным передним и задних бамперами, в то время как версия 3489 имеет более сдержанный внешний вид. К другим изменениям относятся обновленные L-образные задние фары, впервые увиденные на G02 X4, видоизмененный багажный отсек, более широкие задние колесные арки, а также менее выраженный изгиб Хофмайстера. Что касается интерьера — пока не было предоставлено новых изображений, но основываясь на предыдущих данных, преображения салона просто не избежать. Под изменения попадет приборная панель, рулевое колесо, информационно-развлекательная система, а также появляются новые элементы, способствующие повышению статуса автомобиля. Отмечается, в основу BMW-3 Series ляжет модульная платформа CLAR и линейка двигателей будет состоять из бензиновых, дизельных и гибридных вариантов.
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