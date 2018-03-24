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Новый седан Lada Vesta Cross засняли без камуфляжа в Тольятти
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Новый седан Lada Vesta Cross засняли без камуфляжа в Тольятти 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В интернете опубликованы новые фотографии седана Lada Vesta Cross, заснятого на дорогах Тольятти. Снимки новой 4-дверки «Лада Веста Кросс» выложил портал Masscars. Седан Vesta Cross попался в объективы фотокамер впервые без наличия камуфляжной пленки на кузове.
На снимках «Веста Кросс» запечатлена в цвете «Марс», который, как известно, недоступен для обычного седана «Веста», только для универсала Vesta SW Cross.
Официальная презентация этой модели состоялась в 2016 году на автосалоне в Москве (ММАС-2016), правда тогда «АвтоВАЗовцы» не назвали дату появления серийной версии этого седана.
Lada Vesta Cross отличается от обычного седана Vesta наличием увеличенного дорожного просвета, защитного обвеса вдоль кузова, а также иным оформлением интерьера.
«АвтоВАЗ» пока не анонсировал даты начала продаж 4-дверки Lada Vesta Cross, но ожидается, что автомобиль поступит в реализацию уже в этом году.
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