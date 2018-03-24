Новый седан Lada Vesta Cross засняли без камуфляжа в Тольятти

В интернете опубликованы новые фотографии седана Lada Vesta Cross, заснятого на дорогах Тольятти. Снимки новой 4-дверки «Лада Веста Кросс» выложил портал Masscars. Седан Vesta Cross попался в объективы фотокамер впервые без наличия камуфляжной пленки на кузове.

На снимках «Веста Кросс» запечатлена в цвете «Марс», который, как известно, недоступен для обычного седана «Веста», только для универсала Vesta SW Cross.

Официальная презентация этой модели состоялась в 2016 году на автосалоне в Москве (ММАС-2016), правда тогда «АвтоВАЗовцы» не назвали дату появления серийной версии этого седана.

Lada Vesta Cross отличается от обычного седана Vesta наличием увеличенного дорожного просвета, защитного обвеса вдоль кузова, а также иным оформлением интерьера.