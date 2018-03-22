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Утилизационный сбор на массовые автомобили увеличен в два раза сразу после выборов
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Утилизационный сбор на массовые автомобили увеличен в два раза сразу после выборов 

Wroom.ru 4 часа назад
Фото: Wroom.ru
Опубликовано постановление правительства №300 от 19.03.2018 года, устанавливающее новые ставки утилизационного сбора на колёсные транспортные средства.
В пояснительной записке к документу отмечается, что среднее повышение ставок утилизацонного сбора составит 15%. Однако, как отмечает "Авторевю", ставки сборов на самые массовые легковые автомобили с двигателями объёмом 1,0–2,0 литра выросли почти вдвое.
Изменение утилизационного сбора для новых легковых автомобилейТип транспортного средстваСумма сбора до 01.04.2018, руб.штСумма сбора с 01.04.2018, руб. штИзменение, %% С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 28 400 32 600 +15 С рабочим объемом двигателя не более 1000 см³ 28 400 33 000 +16 С рабочим объемом двигателя 1000—2000 см³ 44 200 84 000 +90 С рабочим объемом двигателя 2000—3000 см³ 84 400 126 000 +49 С рабочим объемом двигателя 3000—3500 см³ 114 600 114 600 0 С рабочим объемом двигателя свыше 3500 см³ 181 600 181 600 0 Ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя 3 400 3 400 0  За машину с мотором объёмом 1,0–2,0 литра теперь придётся заплатить 84 тысячи рублей вместо прежних 44,2 тысяч рублей. Сбор с автомобили с двигателями объёмом 2,0–3,0 литра вырос в полтора раза до 126 тысяч рублей, а техника с моторами объёмом более трёх литров будет облагаться сборами по прежним ставкам. На прежнем невысоком уровне осталась и ставка на машины, ввозимые частными лицами.
Утилизационный сбор появился в 2012 году, сразу после того, как Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО) и начала постепенное снижение таможенных пошлин на автомобили, ввозимые юридическими лицами.
Сбором облагаются новые и подержанные машины, импортируемые из-за рубежа, а также новые автомобили, выпускающиеся на российских автозаводах. Однако местным производителям правительство компенсирует уплаченные средства в полном объёме. Вероятно, новые ставки утилизационного сбора приведут к подорожанию импортируемых автомобилей с двигателями менее трёх литров.
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