В сети появились изображения обновленного BMW 7 серии

В Интернете появились изображения BMW 7-series.

Они позволяют получить представление не только о внешнем виде, но и особенностях дизайна салона. Прежде всего, обращает на себя внимание полностью цифровой дисплей на панели управления. Он будет позволять контролировать движение автомобиля.

Далее на фото заметна укрупненная передняя решетка радиатора. Не исключено, что такой дизайн будет присущ всему следующему поколению 7 серии. На фото можно заметить переработанные внешне входы, которые видны несмотря на камуфляж.

Фары, как передние, так и задние, также претерпели некоторые изменения, став более агрессивными по дизайну.

Изначально предполагалось, что под капотом BMW уже не будет традиционного двигателя V12 европейского образца. Однако на фотографиях все еще присутствует характерный значок на кузове.

Возможно, в немецком автогиганте решили прибегнуть к некоторым хитростям для того, чтобы оптимизировать выбросы в атмосферу.