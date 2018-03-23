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Porsche опубликовала видео испытаний гибридного внедорожника Cayenne
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Porsche опубликовала видео испытаний гибридного внедорожника Cayenne 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Немецкая компания Porsche показала на видео финальные испытания гибридных внедорожников Cayenne нового поколения.
В компании Porsche рассказали, как проходят финальные тесты гибридного внедорожника Cayenne нового поколения. Пресс-служба легендарного немецкого автомобильного бренда Porsche, опубликовала фото и видео материалы с испытаний гибридной модификации своего кроссовера.
Автомобиль испытывают около Йоханесбурга и на горных перевалах. Программа испытание предполагает испытание на дорогах при дождливой погоде, а также при низких и высоких температурах. Здесь осуществляется финальная доводка компонентов гибридной силовой установки.
«Автомобиль уже успел проехать приличное количество километров по пыльным дорогам, по городу, а также успел забраться в гору — высота порядка 3 000 метром над уровнем моря», — сказано в сообщении компании.
Внедорожник презентовали еще летом 2017 года. Автомобиль создали на новой платформе, ранее использовавшейся на Audi Q7 и Bentley Bentayga, впервые в истории модели укомплектовали подруливающей задней осью. Двигательная линейка состоит из трехлитрового мотора V6 производительностью 340 л.с., 2,9-литрового агрегата V6 на 440 л.с. и 550-сильного двигателя объемом 4 литра.
В России новый Porsche Cayenne будет стоить от 4 999 000 рублей.
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