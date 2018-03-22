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Porsche показал испытания гибридных «Кайенов»
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Porsche показал испытания гибридных «Кайенов» 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche рассказала, как проходят финальные испытания гибридных внедорожников Cayenne нового поколения. Тесты, максимально приближенные к реальным условиям эксплуатации, проходят в окрестностях Йоханесбурга и на горных перевалах.
Программа дорожных испытаний включает в себя тестирование автомобилей на дорогах общего пользования, в дождливую погоду и в условиях экстремально низких и высоких температур. Финальный этап испытаний предсерийных машин немецкий производитель проводит в Южной Африке.
Здесь осуществляется финальная доводка компонентов гибридной силовой установки. Внедорожники тестируют на пыльных участках, в черте города, на дорогах с плохим покрытием, а также в горах на высоте три тысячи метров над уровнем моря.
Публичный дебют Porsche Cayenne нового поколения состоялся в августе прошлого года. Внедорожник построили на новой платформе, ранее использовавшейся на Audi Q7 и Bentley Bentayga, и впервые в истории модели укомплектовали подруливающей задней осью. Гамма двигателей Cayenne состоит из двигателя 3.0 V6, который выдает 340 лошадиных сил (450 Нм), 2,9-литрового твин-турбо мотора V6 мощностью 440 лошадиных сил и 550 Нм момента, а также 550-сильной 4,0-литровой «битурбовосьмерки».
Цена на новый Porsche Cayenne в России начинается от 4 999 000 рублей.
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