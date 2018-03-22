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McLaren 720S прокачали усилиями Wheelsandmore
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McLaren 720S прокачали усилиями Wheelsandmore 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
McLaren 720S получает стилистическое и мощностное улучшение от Wheelsandmore.
McLaren 720S уже доказал всем, что он просто превосходен. Тем не менее, владельцы, которые хотели бы получить больше 720 л.с. и 770 Нм от Twin-turbo 4,0-литрового V8, могут обратиться к специалистам Wheelsandmore.
Немецкий тюнер предлагает двухэтапный апгрейд мотора суперкара. Этап № 1 добавляет дополнительные 50 л.с. и 80 Нм крутящего момента, а с этапом № 2 блистательный 720S получает в плюс 80 «кобыл» и 110 Нм.
Перепрошивка блока управления двигателем и новая система выпуска делают так, что 2,9 секунды от 0 до 100 км/ч уходят точно в прошлое. Хотя в Wheelsandmore и не разглашают точный показатель роста динамики.
Этот 720S также имеет регулируемую подвеску и колёса крутые. Сразу три вида дисков предложено, из которых можно выбирать: FIWE, FORK или 6Sporz². Размерность — от 20 до 21 дюймов. Шины взяли Pirelli.
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