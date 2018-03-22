McLaren 720S прокачали усилиями Wheelsandmore

McLaren 720S получает стилистическое и мощностное улучшение от Wheelsandmore.

McLaren 720S уже доказал всем, что он просто превосходен. Тем не менее, владельцы, которые хотели бы получить больше 720 л.с. и 770 Нм от Twin-turbo 4,0-литрового V8, могут обратиться к специалистам Wheelsandmore.

Немецкий тюнер предлагает двухэтапный апгрейд мотора суперкара. Этап № 1 добавляет дополнительные 50 л.с. и 80 Нм крутящего момента, а с этапом № 2 блистательный 720S получает в плюс 80 «кобыл» и 110 Нм.

Перепрошивка блока управления двигателем и новая система выпуска делают так, что 2,9 секунды от 0 до 100 км/ч уходят точно в прошлое. Хотя в Wheelsandmore и не разглашают точный показатель роста динамики.

Этот 720S также имеет регулируемую подвеску и колёса крутые. Сразу три вида дисков предложено, из которых можно выбирать: FIWE, FORK или 6Sporz². Размерность — от 20 до 21 дюймов. Шины взяли Pirelli.