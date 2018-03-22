Самые доступные «заряженные» хэтчбеки

Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых доступных маленьких хэтчбеков, которые можно приобрести на мировом рынке. Эти компактные, легкие и мощные хот-хэтчи готовы подарить незабываемые ощущения от вождения

По мнению экспертов и аналитиков, «пионером» сегмента «заряженных» хэтчбеков является модель Volkswagen Golf GTI первой генерации. Однако с тех пор этот автомобиль разительно изменился: «горячая» машина стала крупнее, тяжелее и мощнее. Тем не менее, в настоящее время на рынке остались маленькие, легкие и очень «злые» машины.

Сегодня мы как раз поговорим о таких автомобилях, которые, помимо всего прочего, являются относительно доступными (для любителей подобного вида транспорта). Да, в салонах таких «горячих» автомобилей нет многих «прелестей», но они ведь предназначены не для того. На этих «машинках» можно очень классно погонять, а также получить удовольствие от вождения.

Прежде чем вы начнёте знакомиться с рейтинг топ самых доступных «заряженных» хэтчбеков, скажем, что, к сожалению, не многие машины из нашего списка доступны в России. Хотя, этому есть логичное объяснение — продукт нишевый, и расходится достаточно мелкими партиями. Volkswagen up! GTI

Suzuki Swift Sport Маленький хэтч Volkswagen up ! GTI весит меньше одной тонны. В его моторном отсеке расположен турбодвигатель 1.0 TSI с тремя цилиндрами, который способен выдавать 110 сил. В паре с мотором трудится безальтернативная «механика». В Европе модель Volkswagen up! GTI можно купить за 16 975 евро, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 1 170 000 рублей.

Abarth 595 По мнению британских автомобильных журналистов, Suzuki Swift Sport прошлого поколения являлся одним из самых лучших «горячих» хэтчбеков в мире. Новое поколение модели Suzuki Swift Sport оснащено 140-сильным мотором с наддувом. Добавьте сюда массу в 970 килограмм и модернизированную «механику» с укороченной главной парой! Минимальная цена — около 16 000 евро (порядка 1 100 000 рублей).

Opel Adam S У маленькой модели FIAT 500 есть множество различных версий и модификаций, включая модернизированный автомобиль Abarth 595. В зависимости от пожеланий и возможностей клиента, эта «карманная ракета» может быть оснащена различными «фишками», которые направлены на получение удовольствия от езды. Мощность — 145 лошадиных сил. Трансмиссия — «механика» или «робот». Ускорение с 0 до 100 км/ч — 7,8 секунды. Максимальная скорость — 210 км/ч. Цена — от 18 490 евро (около 1 275 000 рублей).

Немецкий хот-хэтч Opel Adam S можно купить за 19 330 евро, что эквивалентно 1 330 000 рублей. За эти деньги клиент получает автомобиль с 1,4-литровым двигателем мощностью 150 сил! Снаряженная масса — чуть более 1 100 кг. Спринт с 0 до 100 км/ч — 8,5 секунды. Максимальная скорость — 210 км/ч. Стоит также отметить, что у этого автомобильчика очень стильный и привлекательный дизайн. Renault Sandero R. S. 2.0

Renault Twingo GT Как известно, «заряженный» Renault Sandero R. S. 2.0 можно купить только Южной Америке. К удивлению многих, специалисты подразделения Renault Sport построили поистине олдскульный горячий хэтч. То есть, у маленькой машины достаточно большой движок объёмом 2,0 литра. Его мощность — 150 сил. Автомобиль разгоняется до первой сотни за восемь секунд, а его цена в Бразилии составляет 63 750 реалов (около 1,1 миллиона рублей).

LADA Kalina Sport Ещё один представитель французского бренда. По существу, модель Renault Twingo GT мог бы заменить в России автомобиль Smart Forfour Brabus , но его цена — 1 490 000 рублей. Это превышает 22 000 евро, что, в свою очередь, дороговато для миниатюрного «горячего» хэтчбека. На тонну массы приходится 110 сил. Привод — задний. Максимальная скорость — 182 км/ч. Разгон с нуля до первой сотни — 9,6 секунды. Стоимость — от 15 690 евро (порядка 1 080 рублей).

В настоящее время, к сожалению, купить в России «бюджетный заряженный хэтч» практически невозможно. Да, есть машины «большой немецкой тройки» и корейские «зажигалки». Но, все они достаточно дорогие. А вот модель LADA Kalina Sport — это как раз «наш типаж». Машина укомплектована 114-сильным двигателем. Цена — от 630 тысяч 900 рублей. Разгон с 0 до 100 км/ч — 9,5 секунды. Максимальная скорость — 195 км/ч.

Использованы материалы издания «Мотор».