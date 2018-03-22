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В России создали супердешевый грузовик
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В России создали супердешевый грузовик 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Доступный коммерческий транспорт, получивший название «Шмель», разработала новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника». Он укомплектован бензиновым мотором Lifan объемом 200 кубических сантиметров, мощностью 17 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой. Другие детали, в частности, электрическое оборудование, задний мост и тормоза были позаимствованы у классических «Жигулей», а рессоры, амортизаторы, задние фонари и зеркала — у внедорожника УАЗ. Сам разработчик сконструировал раму и кабину, изготовленную из стеклопластика.
Получившееся транспортное средство способно перевозить грузы весом до 700 килограммов. Причем компания предлагает грузовик в нескольких вариантах — бортовой будет стоить 250 тыс. рублей, с тентом — 270 тыс. рублей, а с закрытым цельнометаллическим кузовом — 300 тыс. рублей.
Прототип был представлен еще в июле 2016 года. В настоящее время серийный вариант прошел процедуру сертификации и допущен для передвижения по дорогам общего пользования.
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