МКБ подал иски о банкротстве структур автодилера Genser

Московский кредитный банк (МКБ) подал заявления о признании банкротом сразу к четырем структурам автодилера Genser , следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Заявления поданы 22 марта к ООО «Дженсер Сервис 02», ООО «Дженсер ЮЗ», «Дженсер сервис Ю4» и ООО «Дженсер Финанс».

Ранее сообщалось, что кредитор автодилера — Московский кредитный банк (МКБ) — в марте 2018 года уведомил Genser о намерениях обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний группы, среди них — «Дженсер Логистик», «Дженсер Сервис С8», «Дженсер Сервис Ю4», «Дженсер ЮЗ», «Дженсер Запад», «Дженсер Сервис С2», «Дженсер Сервис Ю7», «Дженсер Сервис Ю17», «Дженсер Сервис С6», «Дженсер Финанс», «Дженсер Сервис», «Дженсер Ясенево», следует из информации на сайте «Федресурс».