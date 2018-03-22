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Subaru Outback обновился, но не подорожал
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Subaru Outback обновился, но не подорожал 

CarClub 3 часа назад
Фото: CarClub
Обновленный Subaru Outback попадет на российский рынок с клиренсом в 213 миллиметров и двумя моторами — «четверкой» 2.5 мощностью 175 л.с. и «шестеркой» 3.6, развивающей 260 л.с. Последнюю Subaru так и не адаптировала к налоговому законодательству России, как это давно делают все конкуренты. Все версии оснащаются вариатором.
Базовый двигатель и вариатор были доработаны, в результате чего снизился уровень шумов и вибраций, улучшилась экономичность. Пересмотрены характеристики амортизаторов. Кузов примерил иные зеркала, бамперы, решетку радиатора, оптику. В палитре появились новые оттенки — серо-зеленый «металлик» и темно-красный «перламутр».
Из нюансов комплектации отметим USB-разъем для задних пассажиров, семь подушек безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС и функцию автоматической блокировки замков при начале движения. Кроме того, Subaru Outback отныне оснащается комплексом систем активной безопасности EyeSight, в составе которой есть, среди прочего, активный круиз-контроль.
Всего покупателям предлагают четыре уровня оснащения. В базовый набор за 2 399 000 рублей входят система бесключевого доступа и запуска двигателя, обогрев всех сидений, кожаная отделка салона, электропривод водительского сиденья, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики давления в шинах, светодиодные фары.
Более навороченные исполнения машины с мотором 2.5 стоят 2 549 900, 2 639 900 и 2 739 900 рублей соответственно. В последнем появляется комплекс EyeSight. Универсал с двигателем 3.6 доступен только в топовой комплектации и стоит 3 299 900 рублей, то есть дороже аналогичного варианта с «четверкой» под капотом на 560 тысяч рублей.
Напомним, что в мае возобновляются поставки на российский рынок седанов Legacy.
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