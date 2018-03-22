С уважением к возрасту. Ваш бонус на сервис Audi

АЦ Волгоградский с почтением относится к Вашему Audi

Мы знаем, что настоящий сервис — это искренняя забота и умение предвосхищать ожидания. В сервисе Audi они сочетаются с гарантиями качества и надежности, высокими стандартами обслуживания автомобилей и особым отношением к каждому клиенту.

До 31 марта Вы можете воспользоваться дополнительным приятным бонусом на сервисное обслуживание.

Вам остается только сообщить возраст вашего Audi:

преимущество 50% на работы и 20% на запчасти для автомобилей старше 5 лет.

Процент здесь играет не главную роль — в пересчёте на рубли наше специальное предложение заинтересует Вас еще больше.

Предлагаем Вам убедиться в преимуществах обслуживания автомобиля в АЦ Волгоградский уже сегодня и связаться с нами по телефону: +7 (495) 730-4448

Записаться на сервис

Мы ждем вас в АЦ Волгоградский на Волгоградском проспекте, 41/1.

www.audi-volgogradsky.ru