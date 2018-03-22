С уважением к возрасту. Ваш бонус на сервис Audi 

АЦ Волгоградский с почтением относится к Вашему Audi.
Мы знаем, что настоящий сервис — это искренняя забота и умение предвосхищать ожидания. В сервисе Audi они сочетаются с гарантиями качества и надежности, высокими стандартами обслуживания автомобилей и особым отношением к каждому клиенту.
До 31 марта Вы можете воспользоваться дополнительным приятным бонусом на сервисное обслуживание.
Вам остается только сообщить возраст вашего Audi:
преимущество 50% на работы и 20% на запчасти для автомобилей старше 5 лет.
Процент здесь играет не главную роль — в пересчёте на рубли наше специальное предложение заинтересует Вас еще больше.
Предлагаем Вам убедиться в преимуществах обслуживания автомобиля в АЦ Волгоградский уже сегодня и связаться с нами по телефону: +7 (495) 730-4448
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Мы ждем вас в АЦ Волгоградский на Волгоградском проспекте, 41/1.
www.audi-volgogradsky.ru