Porsche показал сборку электрокара Mission E

Компания Porsche опубликовала несколько фотографий, на которых видны предсерийные экземпляры электрокара Mission E, отдельные элементы электрокара, а также процесс сборки автомобиля. Снимки приложены к отчету об устойчивом развитии за 2017 год.

Первый электрокар Porsche — Mission E — станет «самым технологичным автомобилем в своем классе и задаст новые стандарты в сегменте эксклюзивных спорткаров». Производитель утверждает, что Mission E должен стать «типичным Porsche».

Модель получит электрическую силовую установку мощностью 600 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час она сможет разгоняться менее чем за 3,5 секунды, а запас хода составит 500 километров. С помощью специальной быстрой зарядки батарею Mission E можно будет зарядить до 80 процентов за 15 минут.

Ранее Porsche выпустила мобильное приложение с дополненной реальностью, с помощью которого можно изучить внутреннее устройство Mission E и встроить виртуальную копию электрокара в окружающее пространство. Также пользователям будет предложено провести виртуальный тест-драйв.

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