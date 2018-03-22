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BlackBerry разработает новую мультимедийку для Jaguar Land Rover
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BlackBerry разработает новую мультимедийку для Jaguar Land Rover 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компании Jaguar Land Rover и BlackBerry подписали договор, рассчитанный на несколько лет. В рамках этого сотрудничества канадская компания будет помогать британцам в разработке электронных систем автомобилей. Первым совместным проектом станет мультимедийный комплекс нового поколения.
Совместные разработки будут базироваться на операционной системе QNX. Помимо этого, будет применяться разработанный BlackBerry комплекс безопасности и защиты данных, именуемый Certicom.
Для сотрудничества с Jaguar Land Rover в BlackBerry создали отдельную группу инженеров, которая будет заниматься проектами с британским автопроизводителем.
Сейчас на автомобилях Jaguar Land Rover используется мультимедийная система InControl. Ее британский автопроизводитель разрабатывал самостоятельно при поддержке своих владельцев из Индии.
Jaguar Land Rover — не первая компания, которая использует для мультимедийных систем своих автомобилей продукты BlackBerry. В 2015 году Ford представил развлекательный комплекс SYNC 3, сделанный на базе QNX.
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