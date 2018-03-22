Чем аукнется рост утилизационного сбора?

Хищная морда. даром, что премиальный седан. Но именно этого мы и хотим.

С 1 апреля 2018 года начинают действовать новые ставки утилизационного сбора. Чиновничьи аппетиты оказались весьма неумеренными — по некоторым позициям рост поборов составил 90%.

В частности, почти вдвое увеличился сбор на легковые автомобили с двигателем объемом 2 литра — с 44 200 рублей до 84 000 рублей. Для автомобилей с двигателем до 1 литра сбор вырос на 16% — с 28 400 до 33 000 тыс. рублей. Утилизация машин с двигателями 2,0 — 3,0 литра теперь стоит на 49,3% дороже — увеличение с 84 400 до 126 000 рублей. Утилизация электромобилей подорожала на 14,8%.

Одна радость — сбор с автомобилей с моторами от 3,0 литра не изменился.

Чиновники утверждают, что такими действиями они хотят поддержать сборку автомобилей в России. Производители, работающие в РФ, получают субсидии, частично компенсирующие утилизационный сбор. Так что проблемы начнутся, в первую очередь, у импортируемых автомобилей. А таких много и подорожание составит 10-17%.

Эксперты утверждают, что Россия вынуждена ввести утилизационный сбор, согласно правилам ВТО . Однако соглашение соблюдается не в полной мере и ровно в тех объемах, которые позволяют оградить компании, работающие в стране, от конкуренции. Кроме того, это позволяет продавать по высокой цене морально устаревшие автомобили.

Сергей Быватов , генеральный директор ЗАО «Арго-Моторс» ( Audi ): — Пока импортер автомобилей Audi никак не реагирует на повышение утилизационного сбора. Возможно, позже мы получим официальные данные.