Следующее поколение суперкара Nissan Z получит версию Nismo 

Спустя несколько дней после того, как было объявлено о совместной работе Nissan и Mercedes-Benz, направленной на разработку следующего поколения Nissan Z, появилась информация, что автомобиль получит мощную версию, под названием Nismo.
Ссылаясь на достоверные источники, Autocar утверждает, что следующий Z станет полноприводным, а также разделит платформу и линейку двигателей с будущим Infiniti Q60. При этом модель Nismo будет оснащена модернизированной версией 3,0-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом, используемым в различных автомобилях Infiniti, который сможет обеспечить порядка 475 лошадиных сил и 611 Нм крутящего момента. Отчеты утверждают, что Nissan хочет сотрудничать с Mercedes-Benz, чтобы разделить затраты на разработку и производство нового спортивного автомобиля. Учитывая снижение спроса на такие транспортные средства, это единственный верный способ для бренда, если он хочет реализовать следующее поколение Z. Отмечается, в зависимости от комплектации под капотом Nissan Z расположится 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом или 3,0-литровый двухтурбинный V6 Infiniti Q60 мощностью 400 лошадиных сил.