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«УАЗы» станут качественнее
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«УАЗы» станут качественнее 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
«УАЗ» ввел в эксплуатацию двустоечную координатно-измерительную машину Zeiss. За счет использования нового оборудования отечественный автопроизводитель планирует улучшить качество сборки моделей «Профи», «Патриот» и «Пикап».
Машина при помощи сенсорных датчиков считывает информацию о параметрах 400 контрольных точек кузова и выявляет отклонения от математической модели. Оборудование работает со всеми зонами кузова, а также с интерьером.
Все это позволит предотвратить дефекты геометрии кузова, а также установить неотрегулированные зазоры и негерметичность.
Ранее «УАЗ» модернизировал главный кондуктор сварки, а в ближайшее время будет запущена улучшенная штамповая оснастка и электронная система управления. Всего в 2017 году предприятие вложило развитие производства 2,5 миллиарда рублей.
Прежде появлялась информация о том, что на «УАЗе» идет разработка кроссовера. Первый вседорожник компании представят в течение ближайших пяти лет.
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