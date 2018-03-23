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Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов с самым большим пробегом такси
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Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов с самым большим пробегом такси 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов, в которых водители такси преодолевают самые большие расстояния.
Согласно данным, предоставленным специалистами такси «Максим», в среднем нижегородскому таксисту приходится преодолевать 8,8 км за одну поездку или 88 км при выполнении десяти заказов.
Лидирует в рейтинге Москва, где средний километраж поездки составляет 13 км. В тройку лидеров также входят Новосибирск со средней протяженностью поездки в 10 км и Санкт-Петербург, где она составляет 9,7 км.
В целом, среди 258 населенных пунктов России, где работает сервис «Максим», сохраняется закономерность: чем меньше город, тем короче поездки на такси и меньше пробеги водителей за рабочий день.
Самые низкие данные зафиксированы в городах и поселках городского типа с численностью населения до 30 000 человек и площадью до 15 кв. километров. Средняя протяженность поездки в них составляет чуть больше 1 км.
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