BRP в России перейдет к прямой дистрибуции

Канадская компания BRP объявила о планах начиная с лета 2018 года перейти на работу в рамках прямой дистрибуции на российском рынке.

Этот шаг призван поддержать стратегию роста компании способствовать увеличению степени ее присутствия в России.

"Переход к модели прямой дистрибьюции укрепит наше присутствие в России и позволит нам занять лучшее положение, чтобы использовать растущие возможности на российском рынке", — заявил Стив Пеллетье, вице-президент BRP и генеральный управляющий компании по региону ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка).

"После 25 лет нашего присутствия в России и наших связей с этим важным рынком мы выработали здоровое понимание локальной индустрии, мы хорошо знаем отрасль и уверены, что сможем предложить отличный опыт российским потребителям, сможем продолжить обслуживать наших клиентов на высоком уровне", — добавил он.

BRP будет руководить прямой дистрибуцией пяти продуктовых линеек своей продукции в России — снегоходов Ski-Doo и Lynx, персональных гидроциклов Sea-Doo, квадроциклов Can-Am, трехколесных родстеров Can-Am Spyder и навесных лодочных моторов Evinrude.

Нынешний дистрибутор BRP в РФ, компания «Формула-7», остается важным партнером в регионе и продолжит предлагать продукты BRP в России уже в качестве дилера.

Сейчас BRP использует модель прямой дистрибуции на 21 ключевом рынке, включая США, Канаду, Китай, Японию, Германию, Францию, страны Скандинавии, Австралию, Мексику и Бразилию. В этих странах BRP продает свою продукцию напрямую примерно 3 200 дилерам. В других странах BRP работает с примерно 180 дистрибуторами, которые обслуживают более 1 000 дилеров.

BRP — ведущая компания в области разработки, конструирования, производства и продаж техники для активного отдыха и двигателей. В линейках продукции — снегоходы Ski-Doo и Lynx, гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы и мотовездеходы Can-Am, родстеры о трех колесах Can-Am Spyder, навесные моторы для водной техники Evinrude и Rotax, а также моторы для картов, мотоциклов и авиационной техниики. Плюс — линейки запчастей, аксессуаров и одежды. Объем продаж компании составляет порядка 4,2 миллиарда канадских долларов в год. Продукция официально продается примерно в сотне стран. В подразделениях компании по всему миру работают около 8 700 человек.