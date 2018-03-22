Porsche испытывает выносливость Cayenne E-Hybrid

Третье поколение Porsche Cayenne было представлено лишь с бензиновыми двигателями. Почему? Просто компания решила сначала испытать гибридную версию, которая получит двигатель от Panamera E-Hybrid. В конце концов, выносливость Cayenne для Porsche что-то вроде визитной карточки модели.

Чтобы доставить автомобилю массу проблем, его отправили в Южную Африку. Там, на жаре и плохих дорогах внедорожник нагрузили по полной программе. Прототипы проходят через сложные горные перевалы на высотах более 3000 метров, а также преодолевают тропы, проложенные в джунглях вблизи Йоханнесбурга.

По словам Оливера Лаки, директора по выпуску полноприводной линейки автомобилей, Cayenne E-Hybrid тестируется «по-ориентированной на клиента системе», и компания находится на пороге внедрения модели на рынок. Помимо тестов в Южной Африке электрифицированный внедорожник проходил серию испытаний в северной части Канады при температурах от -40 градусов по Цельсию, а также в пустынях Дубая при температуре 40 градусов.

Ожидается, что Cayenne E-Hybrid получит мотор V6 битурбо объемом 2,6 литра, совмещенный с электрическим двигателем с общей мощностью 462 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. Литий-ионный аккумулятор мощностью 14 кВтч, обеспечит более длинный диапазон работы электроустановки по сравнению с предыдущим гибридным Cayenne.