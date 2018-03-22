Список машин, облагаемых повышенным налогом, расширен на треть

Минпромторг России утвердил новый перечень люксовых автомобилей, хозяева которых должны заплатить в 2018 повышенный транспортный налог — по сравнению с предыдущим, он расширен почти на треть.

Новый список включает наименования 1126 авто (в 2017 году перечень состоял из 909 позиций), разделенных, как и прежде, на три категории. В ценовую группу от 3 до 5 млн руб. вошли 556 машин (годом ранее их было лишь 424), в том числе, например, 56 моделей Audi (было 28), 95 модификаций BMW (76), 113 моделей Mercedes (91), 21 модификация Porsche (20), 12 моделей Hyundai (8); число же модификаций Cadillac Ford за год не изменилось — 2 и 3 соответственно.

Категория «от 5 до 10 млн руб.» приросла на 67 позиций: 387 против прошлогодних 320. Здесь осталось прежним число модификаций Aston Martin (14), Bentley (3) и Audi (34), зато заметно увеличилось количество моделей BMW (с 33 до 41) и Mercedes (c 74 до 96). В группе «10-15 млн руб.» теперь значатся 108 моделей иномарок вместо 95. Это, например, 25 модификаций Bentley (было 24), 5 моделей Ferrari (6), 6 модификаций Lamborghini (столько же и годом раньше) и 24 модели Mercedes (22).

Самая роскошная часть пересмотренного списка — 75 моделей автомобилей (ранее 70) стоимостью свыше 15 млн руб. В нее вошли, например, 11 модификаций Aston Martin (было 9), 15 моделей Bentley (13), 13 модификаций Ferarri (12) и, как прежде, 15 представителей семейства Rolls-Royce

Владельцы попавших в перечень машин должны будут заплатить транспортный налог с применением повышающего коэффициента: он учитывает также возраст транспортного средства и составляет от 1,1 до 1,5 для авто ценой 3-5 млн руб., 2 — для тех, которые стоят от 5 до 10 млн руб., и 3 — для еще более дорогих моделей.