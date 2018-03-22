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Mercedes-Benz N 1300 современная редкость
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Mercedes-Benz N 1300 современная редкость 

VanLife 2 часа назад
Фото: VanLife
Фургон Mercedes-Benz N 1300 выпускался с середины 1970-х годов в испанском городе Витория и является одним из предков современного Vito. Автомобиль N 1300 считается абсолютной редкостью среди небольших фургонов. Он производился на заводе в Витории (Википедия: «город на севере Испании, административная столица провинции Алава и автономного сообщества Страна Басков») исключительно для рынков южной Европы и Северной Африки. Позже его стали выпускать в Аргентине уже для южноамериканского рынка.
Поскольку 43-сильный двигатель OM 636, используемый в его «собрате» N 1000, был недостаточно мощным для многих работ, N 1300 стали оснащать более работоспособным мотором OM 615, выдающим 59 л. с. Максимальная скорость при этом составляла 100 км/ч. Тот факт, что фургон N 1300 продавался только в некоторых странах и является большой редкостью на дорогах в настоящее время, делает его ещё более привлекательным для многих автолюбителей. А его форма и угловатый дизайн придают некую уникальность и индивидуальность.
В прошлом N 1300 служил пассажирским, полицейским и буксировочным транспортным средством. У него и сегодня много поклонников, особенно на Пиренейском полуострове. Он по-прежнему используется по-разному: мобильное кафе «Combi Coffee», закусочная на колёсах из Барселоны «La Rika» и др. В 1987 году фургон N 1300 был заменён на автомобиль MB 100, а ещё позже на Mercedes-Benz Vito.
Технические характеристики:
Производитель MEVOSA (1975-1980), Mercedes-Benz Испания (1980-1986)
Годы производства 1975-1986
Предшествующая модель DKW F 1000
Последующая модель Mercedes-Benz MB 100  Двигатель OM615 (2,0 л, четырехцилиндровый, дизельный, 43,5 кВт (59 л.с.)
Двигатель Компактный фургон, Combi, бортовой фургон, микроавтобус
Длина 4,395 мм  Ширина 1,790 мм  Высота 1,950 мм  Полезная нагрузка 1,2 т — 1, 45т  Колёсная база 2,500 мм  Максимальная скорость 100 км/ч  $ (function () {SyntaxHighlighter.all ();}); $ (window).load (function () {$ ('.flexslider').flexslider ({animation: «slide», start: function (slider) {$ ('body').removeClass ('loading');}});});
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