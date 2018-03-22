Под Ульяновском показали спецавтомобили на базе «Нивы» и багги «УРА»

Тольяттинцы представили две глобально переоборудованные «Нивы», а также багги — небольшое легкое авто повышенной проходимости. Его опробовали на классическом бездорожье — снежной целине, по которой смогли проехать лишь БТРы и БМД.

— Багги — это хороший вариант для отработки разведывательных и диверсионных задач. Герой России, подполковних спецназа ВДВ Анатолий Лебедь мечтал о такой машине, ждал, когда она поступит в армию. Он говорил, что «Тигр», БМД хороши, но они предназначены для других задач. А для разведки, быстрого реагирования нужна легкая машина, — говорит руководитель проекта производства специальных автомобилей для силовых структур Анатолий Охримец. — Наш багги весит всего 750 килограмм. Вчера мы, к примеру, встали в колее — взяли и руками автомобиль перенесли. Да и маневренность, видимость, расход бензина (12-15 литров на 100 километров против 50 литров у «Урала» и «ГАЗ-66») тоже важны.

На дочернем предприятии АвтоВАЗа этот проект запустили в ноябре прошлого года. Сейчас полностью готовы три образца.

Багги имеет свое имя — «УРА». Изначально создатели имели в виду боевой клич, но потом подошла и расшифровка: «Ударно-разведывательный автомобиль». Он заднеприводный, имеет ВАЗовский силовой агрегат (двигатель и коробку передач), колесные редуктора, которые позволяют устанавливать шины для сверхвысокой проходимости.

В багги помещаются водитель и два бойца. Наверху стоит турель для установки пулемета, сзади, в багажный отсек можно положить боекомплект и прочее снаряжение. «УРА» также предназначен для доставки беспилотников. С помощью этого автомобиля можно быстро и максимально незаметно решать боевые задачи, оказывать помощь.

Переоборудованные «Нивы» — автомобили огневой подержки. На одну из моделей можно поставить автоматический гранатомет, а также другое оружие (в кузове, на треноге), использовать его при движении. Конструкторы установили на внедорожник унифицированные переходники, позволяющие заменить АГС, например, на 7,62-миллиметровый пулемет «Печенег» или крупнокалиберный пулемет «Корд».

На другой «Ниве» закреплены кронштейны для противотанковых управляемых ракет.

Оба автомобиля, по своей сути — трансформеры, с возможностью применения светомаскировочной системы. Они полноприводные, имеют люфтованную подвеску «Бронто Рысь» с возможностью увеличения клиренса.

Третья «Нива» сейчас дорабатывается — она предназначена для перевозки минометного расчета, который можно будет быстро установить и так же быстро демонтировать.